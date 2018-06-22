Полковник запаса Олег Жданов: Путин для Европы не опасен, пока есть "мальчик для битья" — Украина

На сайте "Главред" состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым. Общаясь с читателями, он рассказал, почему не стоит ожидать от России провокаций в Азовском море и широкомасштабного наступления, как и на что повлияет смена формата ведения операций на Донбассе с АТО на ООС, как в зависимости от мандата, выданного ООН миротворческим силам, которые могут быть введены на Донбасс, изменится исход конфликта на востоке Украины, почему предоставление американцами Javelin особо не повлияло на ход боевых действий на Донбассе, почему "нормандская четверка" и минский процесс недееспособны, а также почему Россия не представляет угрозы для Европы, пока Украина остается для нее "мальчиком для битья".

Представляем стенограмму чата с Олегом Ждановым.

Prokop: По словам Турчинова, в Азовском море возможны провокации из-за усиления десантных возможностей России. На ваш взгляд, какого рода провокации это могут быть? Есть ли основания полагать, что Россия и вправду прибегнет к таким провокациям? Нужна ли РФ сейчас эскалация ситуации в этом регионе?

Олег Жданов: Провокаций не будет, потому что Россия контролирует Азов полностью. А у нас нет сил и средств для противостояния на море.

К открытой агрессии или вторжению Россия не прибегнет из-за того, что им нужно будет легализоваться. Принцип "их там нет" строго соблюдается Российской Федерацией.

danylo_kruk: Наскільки сили Росії переважають сили України на морі? Бо процеси в водах Азовського моря насторожують... Наскільки велика ймовірність і загроза, що Україна втратить Азовське море, як втратила Крим і контроль над Донбасом?

Олег Жданов: Контроль над Азовским морем потерян с началом строительства Крымского моста.

А что касается соотношения сил и средств в акватории Азовского, да и Черного морей, то примерно 10:1 — нам нечем защищать морские рубежи.

Terentij: Какие проблемы и угрозы Россия создает для Украины в Азовском море? В чем состоит цель ее нынешних действий в акватории этого моря: полностью контролировать Азовское море, нанести удар по экономике нашей страны, препятствуя судоходству, идет подготовка к широкомасштабному наступлению, в том числе с моря, это часть плана по прокладыванию коридора в Крым или что-то еще?

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Олег Жданов: Вы фактически ответили на свой вопрос.

Главная задача РФ — полный контроль над Азовском морем как в военном, так и в экономическом плане, а также ущемление наших экономических интересов на Азовском побережье.

polit_ua: Наскільки адекватно Україна реагує на ті загрози, які РФ створила в Азовському морі? Чи достатні заходи вона вживає?

Олег Жданов: На сегодняшний день у нас нет сил и средств для реакции на угрозы Российской Федерации в акватории Азовского моря. За исключением усиления береговой охраны наших морских границ. Вопрос Азовского моря необходимо решать в масштабах государственной программы по созданию военно-морского флота в составе ВСУ.

gf_43: Насколько сегодня велика вероятность широкомасштабной войны, наступления России на Украину? Учитывая, что РФ постепенно окружает Украину по границе, стягивая туда военные силы, уже и до морей добралась… Не окажется ли Украина в "кольце"?

Олег Жданов: В "кольце" мы не окажемся, так как у нас не менее 30% границы с Евросоюзом и, соответственно, с НАТО.

Что касается вероятности подготовки к широкомасштабной войне, то на сегодняшний день в Российской Федерации отсутствуют признаки такой деятельности. Есть общая тенденция по наращиванию военной мощи на западных рубежах России, но это как сдерживающий фактор приближения НАТО к российским границам.

Terenko_S.: Чи зможе Україна протистояти Росії у повномасштабній війні?

Олег Жданов: Да, может. Мы это продемонстрировали в 2014 году.

Станіслав Іванович: Якщо раптом завтра Росія почне широкомасштабний наступ на Україну, скільки ми зможемо протриматись? Наскільки ситуація в українській армії краща в порівнянні з періодом до початку війни?

Олег Жданов: В случае широкомасштабного наступления, для которого нет сил и средств у Российской Федерации, на территории Украины они увязнут в затяжной позиционной войне. Даже с учетом того, что ВСУ на сегодняшний день находятся в состоянии стагнации.

danylo_kruk: Поясніть, будь ласка, чого очікувати від зміни формату — з АТО на ООС? Що зміниться для військовослужбовців, для населення у прифронтовій зоні або в зоні бойових дій?

Олег Жданов: Смена формата с АТО на ООС не повлияет на ход боевых действий в данном регионе.

Что касается системы управления и контроля над этим регионом, то он полностью перешел к военным. А что касается населения, то полномочия силовиков расширяются до условий военного времени без введения военного положения.

Vlasenko: Миротворцы на Донбассе — это самый лучший вариант решения проблемы на данный момент, учитывая все обстоятельства, или есть получше? Чем грозит такое замораживание конфликта на востоке?

Олег Жданов: Да, присутствие миротворцев по мандату ООН на Донбассе — это самый бескровный и лучший вариант решения проблемы. Вопрос замораживания конфликта будет зависеть от мандата, выданного ООН миротворческим силам. Если он будет соответствовать требованиям РФ, то этот конфликт — навсегда. Если он будет соответствовать нашим требованиям, то вопрос возвращения Донбасса может быть решен на протяжении пяти-семи лет.

Wrangler: Какие минусы идеи введения миротворцев на Донбасс вы видите? К каким не очень приятным последствиям введения миротворцев нам следует быть готовыми, но об этом не говорят?

Олег Жданов: Главный недостаток миротворческой миссии в Украине — это возможность ООН в ходе выполнения миссии изменить мандат, что может привести к изменению политических целей и задач, выполняемых миссией. Также к недостаткам можно отнести возможность вмешательства в деятельность миссии Североатлантического альянса, югославский вариант.

Terentij: Что вы думаете о стратегии Авакова по деоккупации Донбасса без привлечения военных, при помощи полицейской операции?

Олег Жданов: Стратегия министра МВД Авакова и деоккупация Донбасса не имеют ничего общего между собой.

Massimo: Пане Жданов, поясніть, будь ласка, що змінилося для української армії після отримання Javelin, хіба бойовики та росіяни стали гатити по українських позиціях менше, хібе це стримує їх? І ще — чи є в Україні ракетні комплекси, не гірші за Javelin?

Олег Жданов: К сожалению, аналогов комплексам Javelin в Украине не существует.

38 пусковых установок и 210 ракет существенно не повлияют на повышение боевого потенциала Вооруженных сил Украины. Это — чисто политический жест. Поэтому никаких изменений для украинской армии на сегодняшний день и не происходит.

Polikarp: Как вам кажется, стоит ли Украине, дабы противостоять успешно России, начать рассматривать возможность восстановления ядерного статуса? Или это нереально?

Олег Жданов: В реалиях сегодняшнего дня это невозможно. Но мы можем зайти издалека — надо начать восстанавливать ракетные войска.

Nemo: Демонстрирует ли власть реальное стремление как можно скорее закончить войну, причем не просто закончить, а победить в ней? Кто в Украине заинтересован в продолжении войны?

Олег Жданов: В продолжении войны заинтересовано фактически все руководство нашей страны и основные олигархические кланы, бизнес которых завязан на Россию.

rasin_o.: Украина является одной из тех стран, которая не покидает топ-10 экспортеров оружия в мире, разве что в этом году на 11-ом месте… Почему на экспорт оружие есть, а ВСУ отстаивают Донбасс со старьем или с тем, что власть выпросит у зарубежья?

Олег Жданов: Так продают то же старье, которым воюют Вооруженные силы Украины. Разница только в том, что его чистят, красят и придают ему товарный вид.

Terenko_S.: Що стримувало і стримує Росію у застосуванні на території України таких методів і засобів, як у Сирії?

Олег Жданов: Боязнь легализации присутствия вооруженных сил РФ на нашей территории.

Mitia: Как вы думаете, может ли Путин после ЧМ по футболу, увидев, что не было тотального бойкота этого мероприятия мировым сообществом, а также услышав заявления Меркель и Макрона о том, что они не видят причин не ехать в Россию на чемпионат, прибегнуть к активизации боевых действий на Донбассе — раз все то, что он делал до ЧМ не кажется зарубежным политикам достаточным поводом для отмены их визитов на спортивные мероприятия?

Олег Жданов: После относительного снижения интенсивности в период проведения Чемпионата мира по футболу и с приближением очередной годовщины независимости Украины мы вполне можем наблюдать всплеск военной активности на востоке страны.

Что касается мнения западных политиков относительно России и ее внешнеполитического курса, то это никогда особо не волновало Владимира Путина.

Ukraina: После Олимпиады в Сочи Путин пошел на аннексию Крыма, а что будет после ЧМ-2018? Есть ли угроза для европейских стран?

Олег Жданов: Прямой угрозы для европейских стран не существует, так как есть "мальчик для битья" — страна Украина.

Что касается поведения Москвы по окончании Чемпионата мира-2018, то агрессивность политики будет нарастать по мере приближения президентских выборов в нашей стране.

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rasin_o.: Уже давно поговаривают о скорой замене главаря "ДНР" Захарченко. Как вы считаете, его таки заменят? Если да, то чем это будет обусловлено?

Олег Жданов: Его лояльностью к московским кураторам.

Banderovec: Топливный кризис, обвинения "властей" в этом России, слухи о замене Захарченко — говорит ли все это о том, что в "ДНР" действительно грядут изменения? Почему решили заменить Захарченко, и что это даст Кремлю? Что все это значит для Украины?

Олег Жданов: Если вы имеете в виду топливный кризис в нашей стране, то здесь мы полностью зависим от Российской Федерации как по газу, нефти, так и по топливу. И у России есть возможность большого маневра для манипулирования в энергетической сфере Украины.

Замена Захарченко будет зависеть от его лояльности к московским кураторам. Как только он перестанет их устраивать, они его поменяют.

max_pobereznyi: Про що говорить новий виток загострення на Донбасі та зміна тактики бойовиків (я маю на увазі обстріл української армії з житлових масивів)?

Олег Жданов: Из жилых массивов боевики обстреливают наши позиции с первого дня вооруженной агрессии. Изменение тактики наблюдается только в видах вооружения, применяемых для обстрелов, а именно — артиллерия больших калибров. Обострения на Донбассе происходят с периодичностью от крупного политического события до крупного политического события.

Goralex: Первый президент Украины Леонид Кравчук предложил отрезать Донбасс "как раковую опухоль" ради нормального дальнейшего развития Украины. Что вы думает этому поводу? Какие могут быть последствия такого решения?

Олег Жданов: Этот вариант разрешения кризиса имеет право на жизнь, но в списке решений он должен стоять самым последним.

Liam: Насколько жизнеспособна, на ваш взгляд, "нормандская четверка", требует ли переговорный процесс пересмотра формата и круга участников переговоров? И может ли случиться так, что устаканится формат "нормандская четверка минус Россия"?

Олег Жданов: "Нормандская четверка" является полным отражением минского процесса. И такая же недееспособная. Главная проблема обоих форматов состоит в том, что мы не определили статус Российской Федерации в этих переговорах. На сегодняшний день Россия выступает "миротворцем" по урегулированию данного кризиса, а она должна быть признана стороной конфликта.

Что касается изменения формата и круга участников переговоров, то изначально надо было начинать разговор в будапештском формате. Но поменять никогда не поздно.

NVSokol: Олег, на ваш взгляд, вернется ли когда-нибудь на Донбасс, даже после освобождения, прежняя довоенная жизнь, или этот регион навсегда останется выжженной землей?

Олег Жданов: Рано или поздно Донбасс вернется в состав Украины. И, если все сделать в рамках международных норм и правил с соблюдением принципа справедливости, то вопрос восстановления довоенного образа жизни — это вопрос времени.

velichko.n.: Чи змінилися, по-вашому, кінцеві цілі Кремля по відношенню до України від початку бойових дій на Донбасі? Чи ці чотири роки ніяк не вкоротили амбіції Москви?

Олег Жданов: Главная цель Российской Федерации — сохранить Украину в своей политической орбите. Она неизменна и постоянна.

Oleg89: Как вы считаете, принадлежат ли слова о "российском" Крыме действительно Трампу? Мог ли он такое сказать? Или это провокация?

Олег Жданов: Он уже это сказал и при этом не обременил себя ответственностью за сказанное.

velichko.n.: Що ви думаєте про бажання Трампа повернути Росію у "Велику сімку"? Серед інших аргументів, чому це потрібно зробити, він, зокрема, назвав і такий, що якби Путін сидів із ним поруч, він міг би прямо сказати йому забратися з Сирії та України. Чи справді прямі переговори Путіна і Трампа могли б посприяти закінченню війни? Чи не лякає вас те, про що б напряму могли домовитися Путін і Трамп, якщо вірити повідомленням про недавні слова Трампа про те, що Крим російській, бо там говорять російською…

Олег Жданов: Не надо путать Трампа и США. Должность президента США предусматривает оглашение и корректировку политического курса страны, поэтому личное мнение президента США не всегда совпадает с политическим курсом страны. А свои высказывания в отношении Путина Трамп оглашает в связи с вероятным наличием обязательств перед последним.

Дональд Трамп не обременяет себя вниканием в глубину проблем или процессов политической жизни других стран, поэтому высказывания касательно Крыма могут быть обусловлены его слабой информированностью относительно проблемы.

Василий: Сколько, по вашему мнению, Кремль уже потратил финансовых и человеческих ресурсов в войне на Донбассе? И сколько могла стоить Путину сирийская авантюра?

Олег Жданов: Точных цифр мы не узнаем никогда. Но то, что суммы исчисляются сотнями человеческих жизней и миллиардами долларов — это факт.

Tarass: Із чим могло бути пов'язане рішення Путіна повторно призначити Суркова своїм помічником з питань врегулювання ситуації на Донбасі? Чи означатиме це, що політика Росії щодо України найближчим часом не зміниться?

Олег Жданов: Это подтверждает неизменность политики Кремля.

kim639: 11-12 июля — очередной саммит НАТО. На что может рассчитывать Украина на этом саммите? Что сейчас больше всего препятствует нашему сближению с Альянсом (черепашьи темпы проведения реформ, фактор Венгрии, которая вставляет сейчас нам палки в колеса, или НАТО боится нам предоставить ПДЧ, чтобы не драконить Россию)? И, если саммит закончится как всегда чисто риторическими заявлениями о поддержке Украины и ее территориальной целостности, без какой-либо конкретики и практики, не развяжет ли это руки России?

Олег Жданов: Очередной саммит НАТО, кроме риторики о поддержке Украины и возможном выделении нам небольшой военно-технической помощи, никаких существенных изменений в отношения Украины и НАТО не внесет. Для более эффективного сближения с Альянсом необходимо политическое решение руководства Украины и реальные шаги в военной, экономической и политической сферах, а не декларации о намерениях.

Omega: Почему, по-вашему, украинские военные так часто накладывают на себя руки? Вот и сегодня снова — резервист на учениях... В чем тут недорабатывает государство, что заставляет военных заканчивать жизнь самоубийством?

Олег Жданов: Проблема суицида среди военнослужащих связана с низким уровнем дисциплины, социального обеспечения и мотивации к службе, а также с отсутствием защиты прав и свобод военнослужащих, проходящих службу в рядах ВСУ. Это — проблема, которая должна была быть решена государством в ходе проведения военной реформы.

Inga: Пане Олеже, чому, з вашої точки зору, українського омбудсмена Людмилу Денисову Росія не хоче пускати до українських в'язнів, які перебувають у російських тюрмах? Чи можна змусити Росію піти назустріч у питанні звільнення полонених, як? А також яку роль тут може зіграти Туреччина, зважаючи на обіцянку Ердогана допомогти Україні в цьому?

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Олег Жданов: В вопросах нарушения прав человека Россия больше всего боится публичности. Поэтому надеяться на допуск нашего омбудсмена или депутатов, в принципе, не стоит.

Заставить Россию освободить политзаключенных можно, придав им официальный статус и обратившись в международные организации. Думаю, что никакой роли Эрдоган в этом процессе не сыграет, потому что Турция может быть заинтересована только в поддержке Украины по противостоянию в ущемлении прав и свобод крымскотатарского народа.

Terentij: Какие может иметь последствия решение США выйти из Совета ООН по правам человека для организации, для США, для сферы защиты прав человека?

Олег Жданов: Новый мировой порядок, который сегодня пытаются построить США и их партнеры, вполне может предусматривать и роспуск ООН. Главным принципом нового миропорядка будет идея "кто сильнее, тот и прав".

velichko.n.: На вашу думку, чи можна вважати, що ядерна загроза з боку КНДР сьогодні остаточно знята? І що змусило Кім Чен Ина так скоро змінити свою позицію на прямо протилежну: то він погрожує знищити Америку своїми ракетами, то починає знищувати полігони в Північній Кореї?

Олег Жданов: Корейский кризис можно считать завершенным в плане ядерной угрозы. Такое быстрое разрешение проблемы произошло в результате вмешательства таких сверхдержав как США и Китай, при поддержке Японии и Южной Кореи.

Эдуард Фейцик: Извините меня, вас не смущает то, что вы, во-первых, носите фамилию известного соратника Сталина, во-вторых, похожи на президента РФ Путина, но с усами?

Олег Жданов: Фамилия меня абсолютно не смущает. Достает Фейсбук, потому что постоянно присылает разные фото Путина на проверку, спрашивая: "Не Вы ли тут?".

Надежда Майная

Фото Владимира Гонтаря