В ЛНР "Народный трибунал" боевиков "впаял" Порошенко пожизненное заключение

В Луганске, временно оккупированной боевиками террористической группировки "ЛНР" пресловутый "Украинский народный трибунал" приговорил украинского президента Петра Порошенко к пожизненному заключению – "за участие в военных преступлениях на Донбассе".

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты российского новостного агентства "РИА Новости". По их информации, заседание в Луганске "Украинского народного трибунала" было инициировано "коллективом донбасских юристов". Они также планирую передать все материалы "уголовного дела" против Порошенко в украинский Верховный суд – ради "вынесения официального приговора".

Боевики "ЛНР" считают, что таковая передача должна произойти сразу после того, "как на Украине придут к власти политики, которые выполнят Минские соглашения".

Напомним, ранее сообщалось о том, что президента Порошенко боевики вызвали в Донецк на "Народный трибунал".