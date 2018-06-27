Украина ввела запрет на продажу ряда популярных индийских лекарств

Под запрет реализации и применения подпадают все серии препаратов.
Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на применение и реализацию ряда лекарств индийского производства (фирмы "Индоко Ремедис Лимитед").
Причем под запрет реализации и применения подпадают все серии препаратов.
Так, запрет временно наложен на:
- "Ламидерм" (назначается при грибковых инфекциях кожи),
- "Кальцикер" (лечение и профилактика дефицита кальция в организме),
- "Еспикол Бэби" (для симптоматического лечения нарушений пищеварения у новорожденных),
- "Долоксен" (противоболевое средство),
- "Глинова" (назначается при диабете),
- "Меглифорт" (также назначается при диабете).
Причиной запрета послужило аннулирование заключения о подтверждении соответствия условий производства требованиям.
Ранее в Украине запретили препарат от отравлений "Энтеросгель". Запрет носит временный характер.
Напомним, после смерти пациента в Украине запретили аспирин. Лекарство признано потенциально опасным.
Ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла распоряжение, запрещающее в Украине ряд медикаментов. Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом.
Как сообщалось, в Совфеде россиянам вместо западных препаратов посоветовали лечиться "аскорбинкой и марганцовочкой". Сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский ставит всем в пример медицину еще царской России.
Стоит напомнить, что Лисовский — не первый российский политик, который советует россиянам ратует за народные средства вместо "буржуйских" западных лекарств. Так, в середине апреля зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал принимать кору дуба вместо импортных лекарств. "А вы выплевывайте, выплевывайте. Кору дуба заваривайте! Боярышник! Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте", — призвал он в эфире одного из каналов.