В гости к ИГИЛу и Асаду: жителям оккупированного Крыма предложили круизы в Сирию

"Власти" Феодосии, находящейся в оккупированном Россией Крыму, предложили идеальный, на их взгляд, туристический маршрут - в городе предложижи запустить туристические круизные лайнеры из Крыма в Сирию, находящуюся в состоянии гражданской войны.

Как сообщили российские СМИ, на этот выбор повлиял ряд факторов.

"Крым - самый близкий к Сирии регион Российской Федерации по морскому пути. В Крыму есть пять портов, включая феодосийский. Все они заинтересованы в установлении стабильных транспортных маршрутов. Порты пока недогружены, так как попали под западные санкции и ограничения… Явно требуется расширение деятельности портов, что повлечет их дальнейшее развитие как важнейших гаваней России", — заявил "глава городской администрации" Феодосии Сергей Фомич.

Кроме того "мэр" Феодосии отчего-то уверен, что востребованным окажется и грузовой маршрут Феодосия-Сирия.

"Будет огромный объем грузов, которые нужно будет перевозить и в Сирию и из Сирии в Россию. Он даст возможность провозить десятки миллионов тонн грузов на крымскую территорию, которые дальше могут пойти морским путем. Нужно также рассмотреть перспективу восстановления известного туристического маршрута между черноморским и средиземноморским побережьем. В порт Латакия всегда ходили российские пассажирские круизные лайнеры", — заявил он.

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Напомним, в Крыму после захвата Российской Федерацией мелкий туристический бизнес умер в Черноморском, Щелкино, Судаке, Феодосии, Новом Свете и в других городах западного и восточного берега полуострова.