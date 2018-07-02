Погода в Украине 2 июля: кого ждет +15 градусов, а кого жара

Погода в Украине 2 июля дождливой и прохладной на западе и севере страны, и теплой и сухой – на востоке и юге.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадки ожидаются в Киевской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Ровенской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории страны преимущественно солнечно.

В западных и северных регионах температура днем будет колебаться от +15 до +19 градусов тепла. На юге и в центральных областях – от +22 градусов до +26 градусов. На востоке столбики термометров поднимутся до +26-28 градусов. Тепло и солнечно будет также в Крыму – +24-26 градусов.

При этом в большинстве районов Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областей 2 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль-2018 в Украине. Средняя месячная температура ожидается на уровне +20-24 градусов.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.