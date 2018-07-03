Аркадий Бабченко предложил России себя в обмен на Сенцова

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, покинувший РФ из-за преследований и недавно участвовавший в инсценировке СБУ с его "убийством", предложил России обменять себя на Олега Сенцова.

На своей странице в Facebook Аркадий мрачно пошутил, что готов даже к пыткам.

"Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так - я готов обменять себя на Сенцова. Вы выпускаете, Олега, еще те шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных - Стомахина, арестованного за мой репост Третьякова, Корба, Дмитриева, Калиниченко, всех-всех-всех - там же не много получится, человек триста всего, а я к вам еду под белы рученьки, и можете удовлетворять свою ненависть сколько угодно – п*здить, пытать, засовывать горящие тряпки в противогаз, связывать ласточкой, накидывать провода на зубы", - написал Бабченко.

Также Бабченко напомнил, что даже не нуждается в процедуре экстрадиции, т.к. до сих пор является гражданином РФ.

"Олег готов умереть за свободу других, ну, я готов сесть за его жизнь. А вы решите свой геморрой. Я сейчас абсолютно серьезно", - добавил журналист.

Читайте также "Украина с тобой". В Киеве на "Олимпийском" прошла акция в поддержку Сенцова: фото, видео

Напомним, ранее в России допустили обмен Олега Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского.