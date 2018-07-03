Под Одессой с рельсов сошли 14 вагонов поезда. Видео

В Одесской области на перегоне Ивановка - Веселый Кут сошли с рельсов 14 грузовых вагонов.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", в связи с этим около 20 пассажирских поездов изменят маршруты и время прибытия.

"Сегодня, 3 июля, в 14:18 на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области произошло схождение 14 грузовых вагонов, в результате чего нарушили габарит на обоих путях перегона. Из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов организовано альтернативными маршрутами, в объезд этого участка", - говорится в сообщении.

Вагоны были загружены шротом и прокатом черных металлов. В связи с инцидентом маршруты изменят:

Поезда №762/761 Одесса - Киев, №94/93 Одесса - Минск, №24/23 Одесса - Москва, №106/105 Одесса - Киев, №146/145 Измаил - Киев проследуют маршрутом через Одессу - Колосовку - Помошную - Чернолесскую - Т.Шевченко - Мироновку - Киев.

• Поезда №136/135 Белгород-Днестровский - Черновцы, №258/257 Одесса - Львов, №26/36 Одесса - Рахов - Перемышль, №108/107 Одесса - Ужгород, №12/11 Одесса - Львов проследуют через Одессу - Колосовку - Помошную - Слободку - Вапнярку.

• Поезд №84/83 Одесса - Ковель проследует через Одессу - Колосовку - Помошную - Чернолесскую - Т.Шевченко - Мироновку - Фастов - Казатин.

• Поезд №223/224 Киев - Одесса проследует через Подольск - Помошную - Колосовку - Одессу.

• Поезда №23/24 Москва - Одесса и №258/257 Львов - Одесса проследуют через Слободу - Помошную - Колосовку - Одессу.

• Поезда №145/146 Киев - Измаил и №105/106 Киев - Одесса проследуют через Фастов - Мироновку - Чернолесскую - Помошную - Одессу.

На место происшествия направили три восстановительных поезда. Выясняются причины аварии.