"Жми врага лайком". Журналист подверг критике "рекламу страницы Порошенко" в Facebook

Журналист Александр Дубинский сообщил, что в социальной сети Facebook появилась реклама страницы президента Петра Порошенко, в которой призывают — "Жми врага лайком".

В рекламе надпись нанесена на фото украинского танка, свидетельствует снимок, опубликованный Дибунским в соцсети.

"Если человек идиот — то это надолго", — прокомментировал рекламу журналист.

Ранее Александр Дубинский утверждал, что Петр Порошенко лично ведет страницу в Facebook под ником Peter Lions и проанализировал перепосты с этого аккаунта, в которых упоминается лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.