Адвокат Сенцова рассказал, как у его подзащитного "появилось" гражданство РФ

Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно удерживается в застенках РФ и имеет статус политзаключенного, технически и юридически не смог на территории России отказаться от российского гражданства, которое было введено в оккупированном Крыму "федеральным конституционным законом".

Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в своем Facebook.

"В отношении Сенцова Олега было несколько провокаций относительно попытки подписать документы на получение российского гражданства и, соответственно, получения паспорта. Так как Олег всегда читает документы, то эти акциии провалились", – рассказал юрист.

Динзе добавил, что в РФ делались попытки заставить Сенцова подписать бумаги о российском гражданстве и во время этапа, когда Сенцова пересылали к месту его удерживания, и уже в собственно Якутии.

"Олег технически, физически и юридически не мог отказаться от российского гражданства, введенного российским федеральным конституционным законом об аннексии Крыма, поскольку ФСБ отказывалась давать разрешение на заверение доверенностей и заявлений. Также они считали, что любые сведения по уголовному делу являются тайной следствия, а соответственно защита самостоятельно не могла инициировать процедуру отказа от гражданства, судебные процессы по тайны следствия затем стали предметом рассмотрения Конституционного суда", – отметил адвокат.

У Сенцова была возможность отказаться от гражданства России в установленные сроки, отметил Динзе. Ему простон-напросто не дали этого сделать - все письма и заявления режиссера не выходили за пределы СИЗО.

"Мы отказались идти в крымские суды, чтобы оспаривать процедуру навязывания гражданства, чтобы не легитимизировать незаконные процедуры России в отношении гражданина Украины Сенцова Олега, оставив статус де юре гражданина Украины. Многие здесь правильно поняли, что суды не стали в решениях указывать гражданство Сенцова, оставив этот вопрос открытым", – пояснил он.

В завершение юрист отметил, что в "уголовном деле" Сенцова фигурирует все-таки паспорт гражданина Украины.

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Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека — Людмила Денисова — сообщала, что он находится в медицинской части колонии, у него проблемы с почками и сердцем.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.