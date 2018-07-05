В Верховной Раде под аплодисменты впервые утвердили закон без БПП

В парламенте большинством голосов принят законопроект №6518 о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов.

Поддержали законодательную инициативу лишь 10 депутатов от БПП, однако необходимое количество голосов собрать удалось и без представителей коалиции.

Участники голосования приветствовали утвержденное решение аплодисментами, поскольку проголосовать без пропрезидентского блока удалось впервые в текущем созыве.

Причиной бойкота БПП стало голосование за обновленный состав Центральной избирательной комиссии. Но во время утреннего заседания народные избранники не дали голосов для начала этой процедуры. После этого представители БПП заявили, что не будут голосовать ни за один законопроект, пока народные депутаты не обновят состав ЦИК.

Напомним, 55 нардепов занимались "кнопкодавством" 231 раз во время голосований в украинском парламенте, состоявшихся в апреле-мае 2018-го. Это своеобразные рекорд украинского парлмента.