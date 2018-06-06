В Раде нардепы-"кнопкодавы" побили собственный рекорд: фото, видео

55 нардепов занимались "кнопкодавством" 231 раз во время голосований в украинском парламенте, состоявшихся в апреле-мае 2018-го.

Такую информацию в среду, 6 июня, обнародовали представители общественного движения "ЧЕСНО". За вышеуказанные два месяца депутаты Рады побили собственный рекорд, установленный в ноябре 2017-го. В апреле они "кнопкодавили" меньшей мере 98 раз, а уже в мае – минимум 133 раза.

Чаще остальных в "кнопкодавстве" были замечены представители "Народного фронта" (81 факт) и "Блока Петра Порошенко" (64 факта). К примеру, 21 раз "кнопкодавил" Андрей Шинькович, 19 раз – Хвича Мепаришвили, 17 раз – Андрей Иванчук и 15 раз – Антон Яценко.

Именно нардепы Яценко и Шинькович из "Блока Петра Порошенко", по данным "ЧЕСНО", и являются лидерами по "кнопкодавству" в Верховной Раде VIII созыва −на их счету 67 и 40 таких эпизодов соответственно.



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