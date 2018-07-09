В Киеве отключат воду: опубликован список адресов

В Киеве с 9 по 13 июля отключат холодную воду в связи с профилактическим ремонтом городской сети водоснабжения.

В "Киевводоканале" обнародовали список адресов, которых коснется плановое отключение холодной воды.

Отключения пройдет по таким адресам:

- 9 июля с 10:00 до 20:00 - проулок Геофизиков, 4, 6, 8, 10; улица Харченко, 14, 22;

- 10 июля с 09:00 до 17:00 - бульвар Верховного Совета, 17;

- 10 июля с 09:30 до 22:00 - улица Кирилловская, 123;

- 10 июля с 10:00 до 08:00 11 июля - улица Маршала Рыбалко, 1, 3, 5, 7/18, 4, 2а; улица Черновола, 20; улица Андрющенко, 4б;

- 11 июля с 10:00 до 19:00 - улица Алма-Атинская, 52, 52а, 54, 56, 56а;

- 12 июля с 09:00 до 01:00 13 июля - улица Кубанская, 11; улица Василия Липковского, 37а, 35а;

- 12 июля с 09:30 до 17:00 - улица Иорданская, 5, 9;

- 12 июля с 10:00 до 19:00 - улица Деловая, 9, 11, 13, 20-24; улица Большая Васильковская, 84;

- 13 июля с 11:00 до 04:00 14 июля - улица Крещатик, 6, 8, 8б, 10, 10б, 12, 14, 16.

Напомним, ранее в "Киевводоканале" предупреждали, что из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на "Днепроазоте" могут быть проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды.