В Украине запретили леденцы "Стрепсилс"

Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно ввела запрет на продажу аптеками и применение пациентами леденцов Strepsils. Речь идет конкретно о лекарственном средстве "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".

Запрет носит временный характер и распространяется на одну серию препарата – серию DG546, производства британской Реккит Бенкизер Хелскер Интернешнл Лимитед.

Причиной принятия такого решения послужило несоответствие методов контроля качества по показателям "количественное определение" и "идентификация".

Теперь все аптеки, при наличии у них этих леденцов, обязаны изъять их из продажи, поместив в карантин до последующего решения профильного ведомства.

Ранее в Украине запретили препарат от отравлений "Энтеросгель". Запрет носит временный характер.

Напомним, после смерти пациента в Украине запретили аспирин. Лекарство признано потенциально опасным.

Ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла распоряжение, запрещающее в Украине ряд медикаментов. Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом.

Как сообщалось, в Совфеде россиянам вместо западных препаратов посоветовали лечиться "аскорбинкой и марганцовочкой". Сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский ставит всем в пример медицину еще царской России.

Стоит напомнить, что Лисовский — не первый российский политик, который советует россиянам ратует за народные средства вместо "буржуйских" западных лекарств. Так, в середине апреля зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал принимать кору дуба вместо импортных лекарств. "А вы выплевывайте, выплевывайте. Кору дуба заваривайте! Боярышник! Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте", — призвал он в эфире одного из каналов.