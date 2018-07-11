Илью Киву на митинге под Кабмином закидали куриными яйцами:фото

В среду, 11 июля, на митинге сотрудников завода "ДнепрАзот", проходящем неподалеку от здания украинского Кабмина на улице имени Михаила Грушевского в Киеве неизвестные забросали участников акции протеста куриными яйцами.

По касательной метательные средства задели одного из организаторов митинга, политика и бывшего советника главы МВД Илью Киву, сообщает портал "Вести".

Яйца полетели в его сторону сразу же после того, как он закончил выступать на наспех сколоченной сцене. "Метатели" же быстро скрылись в неизвестном направлении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Илью Киву исключили из рядов "Социалистической партии Украины".