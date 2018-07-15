В зоне ООС на Донбассе боевики спровоцировали бойцов ВСУ: подробности

Бойцы ВСУ ликвидировали одного и нанесли ранения двум боевикам из группировок "ЛНР/ДНР" в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

"Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя", – соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook.

Боевики пытались провести провокацию и заставить украинских бойцов широкомасштабно открыть огонь в ответ. В результате вражеской атаки ранения получили двое военнослужащих ВСУ.

Как заявили в штабе ООС всего за минувший день – субботу, 14 июля – боевики двадцать три раза обстреливали позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного Минскими договоренностями 120-миллиметрого миномета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ сожгли колонну боевиков.