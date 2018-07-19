Число заказных убийств в Украине выросло вдвое

С января по июнь 2018 года в Украине было совершено 12 заказных убийств, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (пять убийств).

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.

По данным ГПУ, в уголовных делах по фактам этих преступлений трем лицам сообщено о подозрении, однако ни одно дело относительно заказных убийств в этом году, не было направлено в суд.

Напомним, в среду, 18 июля, в Ровно на автомобильной стоянке возле рынка застрелили 42-летнего мужчину. Ровенские СМИ уточняют, что это бизнесмен.

Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли между автомобилями.

Позже заместитель начальника ГУ Национальной полиции в Ровенской области, начальник уголовной полиции Сергей Волков заявил, что на парковке у ТЦ "Партизан" в Ровно был убит частный предприниматель, который ранее занимался добычей янтаря.

"Труп обнаружен между автомобилями, один из которых принадлежит погибшему. Также установлены и осмотром зафиксированы три гильзы калибра 9 мм. Прозвучали три выстрела. На трупе видно одно проникающее ранение. Выстрелы происходили из пистолета", - цитирует Волкова местное издание "ЧаРівне".

Полиция разыскивает киллера, в городе введен оперативный план перехвата.