Массовое отравление в лагере под Донецком: у детей обнаружили дизентерию Зонне

У некоторых из пострадавших в результате отравления воспитанников детского лагеря "Орленок" в Донецкой области диагностировали острую дизентерию.

"У 18 из 94 больных подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне, возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне (Shigella sonnei)", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве подчеркивают, что комплексное санитарно-эпидемиологическое расследование выявило "многочисленные нарушения санитарного законодательства".

Отмечается, что больные дети находятся под контролем медиков, их состояние оценивается, как удовлетворительное.

Деятельность лагеря на время следствия приостановлена, против руководства возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, дизентерия Зонне – это инфекционное заболевание. Основной современный путь передачи заражения шигеллезом Зонне – через пищу и контактным путём, при этом носителем-распространителем выступает человек (инфицированный в течение первых 10 суток после начала болезни активно "продуцирует" патогены во внешнюю среду), либо насекомые, контактирующие с бактериями, например, мухи. Отсутствие лечения заболевания может привести к тяжелым последствиям для желудочно-кишечного тракта.

Как ранее сообщалось, в лагере "Славутич" отравились 12 детей, жизнь девочки находилась под угрозой. СМИ писали, что лагерь принадлежит гражданской жене бывшего беглого президента Виктора Януковича — Любови Полежай.