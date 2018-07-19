"Вообще охамели": премии чиновникам "Нафтогаза" эксперт назвал "воровством в особо крупных размерах"

19 июля 2018, 23:08

Экономист напомнил, что Украина еще даже не получила денег за победу над "Газпромом".

Премии чиновникам "Нафтогаза" эксперт назвал "воровством в особо крупных размерах".

Огромные премии топ-менеджмента "Нафтогаза" за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на "Главреде" назвал "воровством в особо крупных размерах".

"То, что чиновники "Нафтогаза" выписали себе миллионные премии из тех денег, которые Украина еще даже не получила, да и не известно, когда получит, согласно Уголовному кодексу, называется воровством в особо крупных размерах", – заявил он.

При этом, по его словам, к этому воровству уже фактически привлечены "прозрачные" западные директора, которые "каким-то чудом сидят в нашем "Нафтогазе" и почему-то контролируют его деятельность".

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"Нигде в мире такого нет — на госпредприятии сидят какие-то непонятные люди, которые не отвечают за результат! Чем они там занимаются? У меня нет вопросов к Шредеру. Он сидит у Путина и занимается конкретным делом — продвигает интересы бизнеса, "Северный поток" и обливает говном Украину. И за это ему платят деньги. А чем занимаются эти люди в "Нафтогазе" — не ясно. Когда глава наблюдательного совета "Нафтогаза", который живет в Лондоне, пишет хамское письмо премьер-министру, это не обоснованием называется, а "идите к черту! Мы делаем то, что хотим". Ребята, да это уже организованная преступная группировка!" – считает Загородний.

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Он напомнил, что собственником "Нафтогаза" является государство, а не его нынешние руководители. К тому же деньги за победу в арбитраже все еще не поступили на счета.

"Никакой частный собственник никогда не платит бонусы, пока нету конкретных денег. К тому же они взяли процент не с 2 миллиардов, которые будут чистыми в теории, а с более 4 миллиардов! Ребята, да вы вообще охамели, сажать вас надо, как минимум, за воровство в особо крупных размерах. Этих иностранцев не мы приглашали — их нам навязал МВФ с бандой инвестбанкиров, которые рассказывают, что это честные прозрачные люди, которые не занимаются воровством. Да нет же, они занимаются таким же воровством, даже более циничным! Кроме того, все это были незаработанные деньги, потому что "Нафтогаз", ничего не производит как контора, а только банкротит теплокоммунэнерго", – заявил эксперт.

Как сообщалось, в конце мая стало известно, что "Нафтогаз" выплатит сотрудникам компании премию в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпром". Наблюдательный совет компании решил выплатить сотрудникам 46,3 млн долларов. Это составляет 1% от суммы выигрыша в суде. 

Всего сотрудники НАК получили 21 млн долларов. Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев получил 7,9 млн долларов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - 6 млн долларов. "Остальная часть премии, приблизительно 25 млн долларов, она будет уплачена только после того, как будут получены деньги от "Газпрома", - пояснил Витренко.

Сообщение приобрело широкий общественный резонанс, даже премьер-министр Владимир Гройсман назвал суммы выплат "перегибом". После чего "Нафтогаз" засекретил фамилии своих топ-менеджеров, получивших огромные денежные премии. В НАК только уточнили, что всего премию получил 41 человек.

Тем не менее, ГПУ уже завела дело о премиях в "Нафтогазе" за победу над "Газпромом". В Генпрокуратуре усомнились в полномочиях набсовета компании "принимать такие решения".

При этом "Нафтогаз" требует через Торговую палату Стокгольма от "Газпрома" перерасчета с марта 2013-го и уплаты издержек в размере 11,58 млрд долларов (без процентов).

Напомним, 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате 4,6 миллиарда долларов "Нафтогазу" по транзитному контракту.

Также после вердикта суда "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Украиной.

30 мая стало известно, что на активы "Газпрома" наложили арест по требованию "Нафтогаза". Акции проектных компаний "Северного потока" и "Северного потока-2" уже заморожены.

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Украина Нафтогаз премии Тарас Загородний
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