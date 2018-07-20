Украинская экс-нардеп нашла способ "остановить" строительство "Северного потока-2"

Официальным Киеву и Москве стоило бы достигнуть компромисса и "примириться" − для того, чтобы решить вал потенциальных экономических проблем, вызванных строительством газопровода "Северный поток-2".

Такое мнение озвучила в эфире одного из украинских телеканалов выразила экс-депутат Верховной Рады от "Партии регионов" и соратница бывшего президента Виктора Януковича Анна Герман.

"Если Украина хочет остановить "Северный поток-2", она должна немедленно сделать все, чтобы отношения Украины и России вернулись в какое-то разумное русло", — считает она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Германии Конституционный суд убрал еще одно препятствие строительству "Северного потока-2". Кроме того, в США подготовили законопроект о санкциях против строителей газопровода.