Погода в Украине 23 июля: кому пообещали дожди, а кому – жару +31 градус

Погода в Украине 23 июля будет дождливой практически на всей территории страны, осадки не обещают лишь юго-восточным регионам.

Как сообщает Укргидрометцентр, температура поднимется еще на пару градусов – до +31 градуса на юге страны.

Ненамного прохладнее будет на востоке Украины – до +29 градусов днем.

Прохладней всего на северо-западе: здесь местами столбики термометра днем порадуют комфортными +24-25 градусов.

Средняя температура воздуха по Украине составит +26-29 градусов.

Погода в Киеве 23 июля также будет дождливой, ожидаются грозы. Термометры покажут +23-25 градусов днем, +17-19 градусов – ближайшей ночью.

По народному календарю, 23 июля – день преподобного Антония Печерского. Если в этот день гремит глухой гром – жди тихого дождя, а если гулкий – то ливня.

Ранее доктор физико-математических наук в области метеорологии, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова дала прогноз погоды на осень-2018 в Украине. Во второй половине октября уже возможны заморозки.

Напомним, по ее словам, для Украины нередким явлением станут смерчи. При любом перепаде температур – от тепла к холоду и наоборот обязательно будут создаваться штормовые явления.