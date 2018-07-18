Синоптик дала прогноз погоды на осень-2018 в Украине

После дождливого июля Украину ждет период засухи, начиная со второй половины августа и особенно в первый период осени-2018.

Об этом рассказала доктор физико-математических наук в области метеорологии, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова в интервью Укринформу.

По ее словам, засушливые процессы начнутся со второй половины августа.

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"Сентябрь будет очень сухим и неустойчивым, а октябрь – холодным, особенно со второй половины месяца", – подчеркнула она.

При этом эксперт допустила, что во второй половине октября уже возможны заморозки. "Это однозначно", – добавила Мартазинова.

Ранее Мартазинова сообщала, что летом 2018 года больше всего осадков следует ожидать в августе. В текущем году "не стоит ожидать засухи на протяжении всего летнего сезона", рассказала она.

Напомним, по ее словам, для Украины нередким явлением станут смерчи. При любом перепаде температур – от тепла к холоду и наоборот обязательно будут создаваться штормовые явления