В рейтинге "современного рабства" Украина обогнала Россию: инфографика

В Украине в "современном рабстве" живут 286 тысяч человек.

Такие данные обнародованы в мировом антирейтинге современного рабства Global Slavery Index, который составила правозащитная организация Walk Free Foundation из Австралии.

Согласно рейтингу, в Украине в условиях современного рабства живет, по сути, каждый шестой из тысячи человек: в точном выражении коэффициент составляет 6,4 на 1000 человек. Это ставит Украину на 7-е место в рейтинге среди стран Европы и Центральной Азии, констатирует "Украинская правда".

Россия в том же рейтинге расположилась на 11-м месте: 794 тыс. человек, 5,5/1000.

На первом – непочетном – месте оказался Туркменистан (62 тыс. чел., 11,2/1000). За ним следует Беларусь (103 тыс. чел., 10,9/1000) и Македония (18 тыс. чел., 8,7/1000).

Замыкают рейтинг Дания, Швеция и Люксембург: здесь "коэффициент рабства" составил 1,6-1,5 соответственно.

При этом отмечается, что если Туркменистан, Беларусь и Македония лидируют в рейтинге по коэффициенту (то есть соотношению населения с долей "рабов"), то по абсолютным показателям (количеству самих "рабов") первые местами занимают как раз Россия, Турция и Украина. Именно в последних зафиксирован самый высокий абсолютный показатель: на эти страны приходится более трети (39%) всех жертв Европы и Центральной Азии.

Как отмечается в документе, самое распространенное рабство:

принудительный труд – 3,6 на 1000 человек,

принудительный брак – 0,4 на 1000,

36% жертв принудительного труда находились в долговой кабале,

14% – случаи принудительной сексуальной эксплуатации.

При этом экономическое благополучие страны, как оказалось, мало влияет на "индекс рабства". Хватает "современных рабов" и в таких благополучных странах, как США, Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и др. Речь идет о мигрантах, бездомных, неофициально трудоустроенных и некоторых меньшинствах.

Отмечается, что в рейтинге мирового рабства Global Slavery Index 2013 года Украина занимала 86-е место из 162 стран. Количество "рабов" в Украине составляло тогда от 110 до 120 тысяч. Из стран-соседей Украины Молдова тогда в рейтинге находилась на 6-м месте, Россия – на 49-м, Чехия – на 54-м, Венгрия – на 55-м, Болгария – на 56-м, Польша – на 62-м.

Напомним, в России приехавших на ЧМ-2018 африканок превратили в путан и секс-рабынь.

Ранее Bloomberg обнародовал рейтинг продающих гражданство стран. Основная часть таких государств – офшорные зоны.