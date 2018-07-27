"Минус блиндажик": опубликовано видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе

На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили одну из позиций боевиков. При этом прямое попадание в блиндаж противника попало на видео.

Запись опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Serg Marco.

Он сообщил, что в результате точного попадания по блиндажу боевиков один террорист ликвидирован, трое ранены.

"Результат попадания- один двести и три трехсотых, а так же минус блиндажик", — написал волонтер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе ВСУ разнесли в щепки позицию боевиков.