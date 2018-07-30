Из Краматорска уехали в Хорватию вместо детей бойцов АТО наследники местных чиновников – журналист

В Краматорске Донецкой области дети местных чиновников отправились на бесплатный отдых, предоставленный правительством Хорватии для детей бойцов и погибших в АТО.

Как сообщает в Facebook журналист Дмитрий Гнап, на льготные места в группу для поездки в Хорватию попало всего четыре ребенка военнослужащих, а остальные – дети "непростых" местных жителей Краматорска.

"Когда группу собрали, ее возглавила и повезла депутат БПП из Краматорска Лилия Кислицина. Только потом выяснилось, что детей из семей участников АТО в этой группе оказалось совсем мало... А большую часть группы составили дети влиятельных и состоятельных родителей", - написал автор.

По словам Гнапа, местные активисты выяснили, что в поездку отправились дети и внуки трех заместителей мэра Краматорска, депутатов горсовета, а также местных влиятельных бизнесменов.

В то же время журналист отметил, что важным критерием для отбора в группу было наличие биометрических паспортов.

"Ну, а поскольку у многих детей участников АТО с биометрическими паспортами проблема, то они, как вы понимаете, пролетели", - пояснил он.

Информацию о том, что на побережье Адриатического моря в Хорватию отправились дети льготных категорий населения, подтвердила в Facebook народный депутат от БПП Мария Ионова. Она заявила, что в группу набирались также дети-сироты, а также отмеченные за особые успехи в учебе, в спорте и дети из многодетных семей.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что в Украине более сотники высокопоставленных чиновников и политиков истратили на плату за образование собственных детей в минувшем году 35,5 млн гривен.