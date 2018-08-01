Kulik System® представила новые модели детских кресел

Современного ребёнка невозможно полностью оградить от компьютера. ПК нужен для учёбы, интеллектуального развития или для простого просмотра любимых мультфильмов.

Но при этом важно не забывать об осанке и здоровье позвоночника своего чада. Поэтому выбирать следует исключительно качественное кресло для компьютера, желательно, ортопедическое.

Итальянская компания Kulik System® разработала несколько моделей детских эргономичных кресел, которые позаботятся о растущем организме и защищают осанку. Остается только выбрать наиболее подходящую модель.

FLY

Эта модель кресла создана специально для подростков, чтобы защищать все отделы позвоночника во время учёбы или развлечений за компьютером. Эргономика модели находится на высоте. Конструкция прекрасно адаптируется под естественные контуры тела, корректируя осанку и предотвращая появление заболеваний спины. Основные функции мебели:

минимизация напряжения с шейного отдела;

поддержка грудного и поясничного отделов;

устранение нагрузки с копчика;

контроль комфортного положения таза;

обеспечение циркуляции воздушных потоков.

Спинка, подголовник, подлокотники – всё регулируется в зависимости от анатомических особенностей ребёнка.

TRIO

Очередная модель детских кресел TRIO подойдёт как подросткам, так и ребятам помладше. Ортопедическая мебель позаботится о молодом организме, сохраняя правильную осанку и предотвращая появление болезней позвоночника. Как и все остальные модели, TRIO отличается исключительной эргономикой. Каждый элемент мебели обеспечивает поддержку спине и снижает усталость до минимума.

В разработке изделия использовались инновационные технологии и материалы. В частности, модель характеризуется присутствием:

механизма регулировки Basic. Он управляет каждым сантиметром антропометрии пользователя, чтобы обеспечить полный комфорт;

наполнителя - цельнолитого эластомера, ячеистого материала, который широко задействуемый в автомобиле- и авиастроении. Он сохраняет свои структурные показатели даже после 1 000 000 циклов физического соприкосновения;

роликов Rollyx. Гарантируют удобное и бесшумное передвижение по комнате, сохраняя целостность напольного покрытия;

хромированной крестовины, выдерживающей серьёзные нагрузки.

Оригинальный двухцветный дизайн понравится и мальчикам, и девочкам.

KIDS

Для самых юных пользователей компьютера была разработана модель KIDS. Такое кресло обеспечивает правильное положение позвоночника ещё с раннего возраста и учит малышей бережно относиться к своему здоровью.

Детям особенно понравится красивый дизайн модели KIDS. Можно поэкспериментировать с материалами и расцветкой обивки. Натуральная, обычная или перфорированная кожа, антара, азур – останется только определиться с оптимальным вариантом.