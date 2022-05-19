Ад в Изюме: рашисты изнасиловали троих девятилетних девочек на глазах у матери

Жертвами изнасилований становятся не только женщины, но и дети - мальчики и девочки, и даже мужчины в возрасте.
На временно захваченной территории Украины российские оккупанты насилуют местных жителей, рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Как сообщила она в Telegram, жертвами изнасилования становятся не только женщины, но и дети - мальчики и девочки, и даже мужчины в возрасте.
"Вчера только за один час, из-за пережитого сексуального насилия, обратились 10 человек, из них 8 - изнасилованные несовершеннолетние. В том числе двое мальчиков 10 лет", - рассказала она.
Кроме того, по ее словам, за последние сутки получили 56 звонков.
"Тройнята 9 лет, девочки. Изнасилованные рашистами, имеют тяжелые травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм", - рассказала уполномоченная ВР.
Она добавила, что таких случаев множество.
"Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой. Годовалого мальчика изнасиловали двое, умер. Девочка двух лет, изнасиловали двое, осталась жива", - говорит омбудсмен.
При этом насилуют даже пожилых мужчин.
"Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет", - добавила Денисова.
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Напомним, ранее была установлена личность еще одного российского оккупанта, который в Киевской области насиловал женщин.
Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады Булат Фассахов.
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