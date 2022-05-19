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Ад в Изюме: рашисты изнасиловали троих девятилетних девочек на глазах у матери

19 мая 2022, 16:57

Жертвами изнасилований становятся не только женщины, но и дети - мальчики и девочки, и даже мужчины в возрасте.

Российские военные в Мариуполе 24.02.2022
Захватчики РФ насилуют местных жителей в Украине / Reuters

На временно захваченной территории Украины российские оккупанты насилуют местных жителей, рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Как сообщила она в Telegram, жертвами изнасилования становятся не только женщины, но и дети - мальчики и девочки, и даже мужчины в возрасте.

"Вчера только за один час, из-за пережитого сексуального насилия, обратились 10 человек, из них 8 - изнасилованные несовершеннолетние. В том числе двое мальчиков 10 лет", - рассказала она.

Кроме того, по ее словам, за последние сутки получили 56 звонков.

"Тройнята 9 лет, девочки. Изнасилованные рашистами, имеют тяжелые травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм", - рассказала уполномоченная ВР.

Она добавила, что таких случаев множество.

"Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой. Годовалого мальчика изнасиловали двое, умер. Девочка двух лет, изнасиловали двое, осталась жива", - говорит омбудсмен.

При этом насилуют даже пожилых мужчин.

"Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет", - добавила Денисова.

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Напомним, ранее была установлена личность еще одного российского оккупанта, который в Киевской области насиловал женщин.

Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады Булат Фассахов.

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Читайте еще:

Людмила Денисова изнасилование война России и Украины
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