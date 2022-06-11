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Агрессоры готовятся нападать на Славянск, их атаки ограничиваются узкими фронтами – ISW

11 июня 2022, 07:35

Оккупанты уделяют основное внимание координации наступления на юго-востоке Харьковщины с другим наступлением - на северо-западе Донетчины.

ВСУ, шеврон
Агрессоры готовятся нападать на Славянск – ISW / коллаж сайт президента Украины / Сергей Гайдай

В отметили, что по состоянию на ночь с 10 июня на 11 июня в зоне боевых действий на Донбассе идут жестокие сражения между украинскими и российскими войсками. Но армия российских оккупантов по большей части все еще не отходят от пристрелянных дорог и ограничены в своих передвижениях узкими фронтами, говорят аналитики Института изучения войны (ISW).

Как говорят они, русские оккупанты в дальнейшем все равно собираются развернуть наступление на город Славянск, что на Донетчине.

"Однако эти батальонные тактические группы, по всей вероятности, понесли большие боевые потери и могут состоять из остатков других частей. Украинские сообщения о дополнительных десять БТГ, которые действуют на этом направлении указывают на то, что Кремль реорганизовал свои подразделения и, возможно, перебросил некоторые подкрепления, но маловероятно, что российские силы действительно увеличили свою имеющуюся боевую мощь на 50%", – говорится в сообщении ISW.

Кроме того, аналитики отдельно отметили, что русским оккупантам в своих атаках будет крайне трудно использовать свой новый численный перевес.

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Контрнаступление ВСУ на Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский в минувший вторник, 7 июня, заявил, что украинская армия пока не сможет перейти в контрнаступление. ВСУ не хватает тяжелого оружия, по его словам.

До того секретарь СНБО Алексей Данилов тоже говорил - что ВСУ для перехода к масштабной контрнаступательной операции нужно много оружия. В первую очередь, необходимы сотни единиц ракетно-залповых систем, артиллерийский систем, а также самолеты, танки и тысячи боевых дронов. Кроме того, как добавил Данилов, в ВСУ нужно срочно сформировать шесть новых бригад общей численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о проблемах Украины с вооружениями и призывал страны Запада предоставить как можно больше оружия. По его словам, у РФ сейчас тотальное преимущество в оружии на Донбассе. Без увеличения поставок ВСУ будет сложно остановить наступление войск РФ, а о контрнаступлении не может быть и речи.

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Автор: Егор Бунин
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