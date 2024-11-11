"Апокалиптическая битва": Путин приказал срочно вернуть Курщину - Forbes

В Курской области продолжаются ожесточенные бои, в результате которых ВС РФ и северокорейские солдаты несут большие потери.

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Владимир Путин хочет вернуть Курскую область / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, сайт Кремля, скриншот

Кратко:

Путин хочет вернуть Курщину до инаугурации Трампа

ВС РФ и армия КНДР несут потери

Российский диктатор Владимир Путин хочет вернуть себе захваченную украинскими военными Курскую область. И он явно готов обменять на нее тысячи жизней своих солдат. Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что в Курской области три самые мощные бригады Украины ведут ближний бой с российскими морскими пехотинцами и северокорейскими солдатами, атакующими с двух направлений.

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"Это апокалиптическая битва, которая стоит россиянам — и, возможно, северокорейцам — потенциально десятков единиц техники и сотен жизней. Это не значит, что россияне не победят", - пишет журналист Дэвид Акс.

Автор материала отмечают, что Кремль построил "машину для переброски" на линию фронта новых подразделений. Она не может функционировать вечно, однако на данный момент нет оснований полагать, что в ближайшее время у россиян "закончится сырье".

"Путин хочет вернуть остатки Курской области, и он явно готов обменять на это тысячи российских жизней. Его возрожденное чувство срочности может быть связано с победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября. Трамп пообещал положить конец войне на Украине до своей инаугурации в январе", — говорится в статье.

Акс добавляет, что "недальновидное предложение Трампа" о завершении войны, которое в настоящее время не имеет реалистичного механизма принуждения, заморозит линию фронта на ее нынешнем месте. Для Украины это будет означать потерю более 72 тыс. квадратных км оккупированной территории.

Для России это означало бы потерю 434 квадратных км Курска.

"Если, конечно, эти российские морские пехотинцы — и тысячи их северокорейских союзников — не смогут вернуть Курск до возможного прекращения огня", - пишет журналист.

Кто такой Дэвид Акс Дэвид Акс (англ. David Axe) — американский военный корреспондент, блогер и автор графических романов. В 2007 году Акс основал сайт "War Is Boring" как веб-комикс, а позже превратил его в новостной блог. С 2020 года Акс работает военным корреспондентом в журнале Forbes.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что страна-агрессор РФ сосредоточила в Курской области значительное количество сил из элитных российских ударных частей. Враг пытается вытеснить ВСУ и продвинуться вглубь территории, которую контролирует Украина.

Издание The New York Times писало о том, что российские оккупанты собрали 50-тысячную группировку на Курском направлении, включая северокорейские войска.

Командир взвода 95-й десантно-штурмовой бригады Станислав Краснов сообщил, что в Курской области потери РФ в десять раз превышают потери украинских бойцов.

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