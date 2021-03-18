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Арестович уличил Кремль во лжи относительно мирного плана по Донбассу

18 марта 2021, 02:19
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План урегулирования ситуации на Востоке Украины конфиденциален, но в нем точно нет "зрады" и пересечения красных линий.

Арестович
Арестович рассказал, знает ли Кремль о мирном плане по Донбассу / УНИАН

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что россияне на переговорах ТКГ откровенно врут и манипулируют фактами, называя "мифом" мирный план для Донбасса, который подготовили Украина, Франция и Германия.

По словам Арестовича, российская сторона знает о мирном плане по урегулированию ситуации на Донбассе, передает Украина 24.

"Россияне откровенно врут. Они прекрасно знают об этом плане (...) Здесь россияне изображают некое политическое лицемерие, говоря, что они об этом ничего не знают. Эти кластеры согласованы с ними", – отметил он.

Арестович добавил, что не может сообщить конкретные наброски плана, поскольку сам о них не знает, они конфиденциальны. Но он уверен, что ничего принципиально нового в этом плане нет.

"Я точно знаю, что там нет "зрады", пересечения красных линий. Там, скорее всего, привязано к конкретным пунктам, которые были достигнуты ранее в "нормандском" и "минском" форматах, просто последовательности их выполнения. Ничего не добавляется к уже существующим "нормандским" и "минским" соглашениям, и не может быть добавлено, так как Франция и Германия не будут опрокидывать эти договоренности, в которых они являются посредниками и гарантами", – резюмировал Арестович.

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Урегулирование ситуации на Донбассе - о чем ранее писал Главред:

  • 9 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу Минска, соответствует нормам международного права". По его словам, теперь все ожидают позицию Кремля.
  • Глава ОП также выразил надежду, что инициатива будет предметом обсуждения во время видеоконференции в нормандском формате.
  • 10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации на Донбассе.
  • Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш считает, что новый план совместных шагов по мирному урегулированию на Донбассе, который разработали Украина, Германия и Франция, вызовет протесты со стороны России.
  • Советник делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович сделал заявление относительно сценариев решения конфликта на Донбассе.

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