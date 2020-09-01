"Атака на поезд из Беларуси": на Житомирщине совершен теракт

В Житомирской области под поездом, который ехал из Беларуси, подорвали колею / Скриншот с zt.npu.gov.ua

В Житомирской области на железной дороге совершен теракт на перегоне Сокорики – Бехи – "атакован" грузовой поезд, который вез из Беларуси 64 вагона с бензином и дизтопливом.

Под поездом во время движения подорвана железнодорожная колея, обошлось без жертв, сообщили в Службе безопасности Украины.

В результате взрыва повреждены шпалы и деформированы рельсы.

"Следователи Управления СБ Украины в Житомирской области начали уголовное производство (по статье теракт – Ред.) по факту подрыва железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд сообщением Барбары – Коростень", – отмечается в сообщении.

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