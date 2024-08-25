Атака РФ по Украине: какие области находились под ударом - детали работы ПВО

В ночь на 25 августа страна-агрессор Россия нанесла удар ракетами разных типов по прифронтовым областям Украины. В частности, атаковано Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую области. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
"Враг применил ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей: крылатую "Искандер-К", баллистическую "Искандер-М" и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей. Большинство ракет не достигли своих целей", - говорится в сообщении.
Олещук также сообщил, что оккупанты атаковали 9-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" с мыса Чауда - Крым.
"Восемь "Шахедов" сбиты расчетами мобильных огневых групп в Николаевской области", - подчеркнул он.
Кто такой Николай Олещук
Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) - украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (с 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты в ночь на 25 августа нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву. Прозвучали мощные взрывы и известно о 7 пострадавших.
24 августа российские оккупанты ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Сумах.
Кроме того, 23 августа российские оккупанты нанесли удар по центральной части Купянска-Узлового. В результате обстрела есть погибшие.
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