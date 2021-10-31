Боевики на Донбассе ударили из тяжелых минометов: ВСУ понесли потери

Война на Донбассе / Reuters

На Донбассе в течение текущих суток российско-оккупационные войска "Л/ДНР" 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего военнослужащий ВСУ получил боевую травму.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, вблизи Луганского - обстрелы из гранатометов разного калибра. В районе Светлодарска и Новоалександровки оккупационные формирования вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Обстрелы из минометов калибра 82 мм были зафиксированы вблизи Марьинки и Шумов, а в сторону Золотого-4 российские войска стреляли из тяжелых минометов калибра 120 мм и пулеметов.

В штабе ООС также сообщили, что в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, "Орлан-10" с возможным пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил боевую травму - бойца в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу. Подразделения ООС для прекращения огневой активности противника открывали ответный огонь.

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Напомним, в среду 26, октября появились сведения о том, что ВСУ якобы заняли село Старомарьевка в Донецкой области. Село находится в серой зоне Операции объединенных сил. Представители боевиков "ДНР" заявили, что украинские военные, дескать, попытались установить контроль над данной территорией.

В штабе Операции объединенных сил официально сообщили, что войска ВСУ не занимали село Старомарьевка в Тельмановском районе Донецкой области. В ООС назвали такую информацию очередной попыткой россиян обвинить Киев в нарушении линии разграничения в зоне конфликта на Донбассе.