Боевики "ДНР" обстреляли намеченные для инспекции позиции ВСУ под Шумами

Боевики в очередной раз нарушили перемирие на Донбассе - ООС / Reuters

В четверг, в 14:15, российско-террористические войска совершили обстрел украинских позиций под Горловкой у поселка Шумы, где должна была пройти совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил в социальной сети Facebook.

Согласно данным штаба ООС, незаконные вооруженные формирования открыли огонь со стрелкового оружия вблизи поселка Шумы под Горловкой. Причем обстрел был направлен именно на тот участок, который должны были проинспектировать представители ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации ситуации на Донбассе. В состав экспертной группы должны были войти боевики "ДНР".

В украинском штабе заявили, что такими действиями боевики показывают свое отсутствие намерений к достижению перемирия, в то время как Киев пытается урегулировать конфликт мирным путем.Читайте такжеУ Зеленского сделали жесткое заявление в адрес России и ОРДЛО из-за Донбасса

Также в ООС подчеркивают, что благодаря украинской разведке об обстрелах со стороны российских незаконных вооруженных формирований было известно заранее. Поэтому украинские военные смогли к нему подготовиться и обеспечить безопасность как военнослужащих, так и представителей СЦКК и ОБСЕ.