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Боевики "ДНР" обстреляли намеченные для инспекции позиции ВСУ под Шумами

10 сентября 2020, 16:21

Обстрелы произошли после срыва боевиками инспекции украинских позиций под Горловкой.

Война, Донбасс
Боевики в очередной раз нарушили перемирие на Донбассе - ООС / Reuters

В четверг, в 14:15, российско-террористические войска совершили обстрел украинских позиций под Горловкой у поселка Шумы, где должна была пройти совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил в социальной сети Facebook.

Согласно данным штаба ООС, незаконные вооруженные формирования открыли огонь со стрелкового оружия вблизи поселка Шумы под Горловкой. Причем обстрел был направлен именно на тот участок, который должны были проинспектировать представители ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации ситуации на Донбассе. В состав экспертной группы должны были войти боевики "ДНР".

В украинском штабе заявили, что такими действиями боевики показывают свое отсутствие намерений к достижению перемирия, в то время как Киев пытается урегулировать конфликт мирным путем.Читайте такжеУ Зеленского сделали жесткое заявление в адрес России и ОРДЛО из-за Донбасса

Также в ООС подчеркивают, что благодаря украинской разведке об обстрелах со стороны российских незаконных вооруженных формирований было известно заранее. Поэтому украинские военные смогли к нему подготовиться и обеспечить безопасность как военнослужащих, так и представителей СЦКК и ОБСЕ.

  • Напомним, главарь "ДНР" Денис Пушилин еще 5 сентября обещал дать приказ своим вооруженным формированиям открыть огонь по украинским позициям под Горловкой. По его словам, Украина якобы отказалась зарыть траншеи возле поселка Шумы, вследствие чего нарушила договоренности.
  • 6 сентября боевики обстреляли украинские позиции и сорвали перемирие на Донбассе, длившееся 42-е сутки. В штабе ООС заявили, что российская сторона не стремится к миру, и пообещали ответ на провокации.
  • Украина отрицает нарушение перемирия на Донбассе и предложила координационной группе, в составе которой есть и представители боевиков, проверить позиции под Шумами. Однако боевики выдвинули новые требования, вследствие чего проведение инспекции было сорвано.

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