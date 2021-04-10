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Будет ли большая война с Россией: Резников дал ответ

10 апреля 2021, 07:45
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То, что происходит, Украина воспринимает как элемент информационной войны. Вице-премьер призвал украинцев не бояться.

Алексей Резников
Алексей Резников / УНИАН

Украина не планирует совершать никаких ответных действий на провокации России на Донбассе. Полномасштабной войны удастся избежать.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

Он заявил, что все происходящее - это элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны.

"Создание этого напряжения, это как раз создание панического возможного настроения общества. Люди, не бойтесь. Не будет войны", - призвал Резников.

"Украина не планирует делать никаких ответов на провокации, но наша армия сильная ... Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать повод или шанс, чтобы получить наступление", – добавил вице-премьер.

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Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:

  • Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность широкомасштабного наступления на Украину.
  • Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
  • Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.
  • Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что нашей стране грозит дальнейшая агрессия со стороны России, поскольку Киев не соглашается возобновить водоснабжение Крыма.
  • Эксперты рассказали, чем и как РФ готова атаковать Украину из Крыма.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон.
  • Главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко назвал повод к началу атаки РФ на материковую Украину.

война на Донбассе гибридная агрессия новости Украины Алексей Резников
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