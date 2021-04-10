Будет ли большая война с Россией: Резников дал ответ

Алексей Резников / УНИАН

Украина не планирует совершать никаких ответных действий на провокации России на Донбассе. Полномасштабной войны удастся избежать.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

Он заявил, что все происходящее - это элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны.

"Создание этого напряжения, это как раз создание панического возможного настроения общества. Люди, не бойтесь. Не будет войны", - призвал Резников.

"Украина не планирует делать никаких ответов на провокации, но наша армия сильная ... Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать повод или шанс, чтобы получить наступление", – добавил вице-премьер.

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