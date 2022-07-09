Четыре HIMARS уничтожают больше врагов, чем обычные пушки - Резников

ВСУ успешно применяют РСЗО HIMARS / коллаж фото УНИАН Lockheed Martin

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал применение на фронте американских реактивных систем залпового гоня HIMARS.

По его словам, современная война продемонстрировала, что именно высокие технологии побеждают нашествие, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Сегодня только первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от стран-партнеров, наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра", - сказал министр обороны.

Резников заявил, что Украине нужны беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, системы связи, автоматизированные системы управления и многое другое вооружение.

"Чтобы сохранить жизнь наших воинов, нужно, чтобы у нас воевали дроны. Современная война продемонстрировала, что именно высокие технологии побеждают нашествие", – отметил он.

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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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