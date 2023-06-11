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Поддастся ли Запад на шантаж РФ: эксперт объяснил при каких условиях

Юлия Куришко
11 июня 2023, 03:30
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Эксперт по вопросам энергетики рассказал, есть ли вероятность того, что Запад поддастся на шантаж со стороны РФ.
Поддастся ли Запад на шантаж РФ: эксперт объяснил при каких условиях
Гончар рассказал о том, чего Запад может последовать за РФ / Фото: УНИАН

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал, какова вероятность того, что Запад поддастся на шантаж со стороны РФ.

"Если не вести речь об абстрактном коллективном мероприятии, которого на самом деле не существует, то не думаю. Хотя, безусловно, найдутся "орбаноиды", то есть те, кто будет говорить о том, что они якобы предупреждали, и все это нужно было прекращать раньше. Здесь вопрос в том, что подобный сценарий, прежде всего, бьет по нам, но так же он бьет и по странам Европы", - отметил Гончар.

В случае наихудшего варианта радиоактивность может оказаться где угодно, в зависимости от того, какой будет роза Ветров, рассказал он.

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"Потому что тогда, так или иначе, все попадет в обмелевшее водохранилище, а там вода продолжит свое движение и все радиоактивные элементы попадут в Черное море через Днепр-Бугский лиман. Поэтому в этом контексте должна быть соответствующая реакция со стороны западных партнеров, и она не должна быть в традиционном варианте "беспокойств", "предупреждений" и т.д., А должны приниматься меры превентивного характера", - добавил эксперт.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года-член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Напомним, что Путин натравил на себя Запад подрывом Каховской ГЭС. Запад хочет либо свергнуть режим Путина, либо демилитаризовать Россию и добиться уплаты компенсаций Украине. Если Путину спустить с рук шантаж, агрессия продолжится.

Запад уничтожит Черноморский флот, если Путин рискнет применить ядерку. Глава Кремля Путин должен понимать, что возможное применение ядерного оружия приведет к инцидентам не только в Белгороде или Москве, сказал Михаил Самусь.

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