Что будет, если РФ разрушит крупнейшие ГЭС Украины: Жданов сделал важное заявление

Попытки России разрушить плотины ракетами - это бессмысленная затея, считает эксперт Олег Жданов.

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Сможет ли РФ уничтожить ГЭС в Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым. Он рассказал, как воспринимать недавние угрозы России относительно разрушения дамб Киевского и Каневского водохранилища - может ли повториться катастрофа.

"Это страшилка из разряда "держите меня семеро, я его буду бить". Например, ДнепроГЭС - по этой дамбе было нанесено два массированных ракетных удара, 8 ракет в одном ударе и примерно столько же во втором. Россияне полностью уничтожили две ГЭС, которые находятся на краях дамбы. На краях! Это те края, которые упираются в берег и несут нагрузку всей этой дамбы и этого огромного водохранилища. И что? Дамба прекрасно себя чувствует. Это сооружение рассчитано на гораздо большие нагрузки", - заявил Жданов.

Жданов отметил, что Каховскую ГЭС России удалось взорвать только благодаря тому, что российские войска ее оккупировали и закладывали взрывчатку в самый фундамент плотины.

"И то, им удалось сделать брешь только в одном месте. По данным нашей разведки, туда несколько недель грузовиками возили взрывчатку. Думаю, было заложено не один десяток тонн взрывчатки, чтобы взорвать плотину", - пояснил эксперт.

Попытки России разрушить плотины ракетами - это бессмысленная затея. Тем более, если Украина прикроет дамбы системами ПВО, и часть ракет будет сбиваться.

"Такой процесс попыток разрушения дамб может быть бесконечным. Поэтому это просто страшилка в данном случае", - добавил Олег Жданов.

Смотрите видео чата с Олегом Ждановым, где он спрогнозировал дальнейший ход войны:

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Напомним, что раскрыт худший сценарий для Киева в случае подрыва дамбы ГЭС. Гендиректор "Укргидэнерго" Игорь Сирота объяснил, что для разрушения таких объектов россиянам надо было бы залететь на территорию Украины на самолетах и сбросить на них несколько авиационных бомб.

Олег Жданов раскрыл сценарий ядерного удара РФ по Киевской ГЭС. Эксперт предупредил, если будет применен ядерный заряд, дамба в Киеве не выдержит, поэтому пролом будет обязательно и большой.

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