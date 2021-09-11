COVID-больных все больше: за сутки в Украине выявили 3 869 инфицированных

В Украине зафиксировали 3869 новых подтвержденных случаев коронавируса. Различными методами сделали около 65 тысяч тестов. Среди заболевших - 387 детей.
По состоянию на утро субботы, 11 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3869 жителей страны. В том числе заболели 387 етей и 76 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 102 человека; летальных случаев - 69; выздоровели 1 738 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 314 423 человека;
- выздоровели - 2 220 611 человек;
- летальных исходов - 54 320;
- проведено ПЦР-тестов - 12 250 193.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро пятницы, 10 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3 615 жителей страны. Были госпитализированы 1 056 человек; летальных случаев - 76 (днем ранее было 61); выздоровели 1 310 человек.
В Украине работают над изменениями адаптивного карантина. Как только их внесут в постановление об адаптивном карантине, в стране введут "желтую" зону, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Согласно прогнозам ученых, существенное ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине ожидается в конце октября – начале ноября. Сейчас обстановка осложняется, однако о третьей волне и красной зоне говорить пока преждевременно.