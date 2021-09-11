COVID-больных все больше: за сутки в Украине выявили 3 869 инфицированных

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 11 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3869 жителей страны. В том числе заболели 387 етей и 76 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 102 человека; летальных случаев - 69; выздоровели 1 738 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 314 423 человека;

выздоровели - 2 220 611 человек;

летальных исходов - 54 320;

проведено ПЦР-тестов - 12 250 193.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 11 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 10 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3 615 жителей страны. Были госпитализированы 1 056 человек; летальных случаев - 76 (днем ранее было 61); выздоровели 1 310 человек.

В Украине работают над изменениями адаптивного карантина. Как только их внесут в постановление об адаптивном карантине, в стране введут "желтую" зону, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно прогнозам ученых, существенное ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине ожидается в конце октября – начале ноября. Сейчас обстановка осложняется, однако о третьей волне и красной зоне говорить пока преждевременно.