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COVID-больных все больше: за сутки в Украине выявили 3 869 инфицированных

11 сентября 2021, 08:21
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В Украине зафиксировали 3869 новых подтвержденных случаев коронавируса. Различными методами сделали около 65 тысяч тестов. Среди заболевших - 387 детей.

коронавирус
Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 11 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3869 жителей страны. В том числе заболели 387 етей и 76 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 102 человека; летальных случаев - 69; выздоровели 1 738 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 314 423 человека;
  • выздоровели - 2 220 611 человек;
  • летальных исходов - 54 320;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 250 193.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 11 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 10 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3 615 жителей страны. Были госпитализированы 1 056 человек; летальных случаев - 76 (днем ранее было 61); выздоровели 1 310 человек.

В Украине работают над изменениями адаптивного карантина. Как только их внесут в постановление об адаптивном карантине, в стране введут "желтую" зону, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно прогнозам ученых, существенное ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине ожидается в конце октября – начале ноября. Сейчас обстановка осложняется, однако о третьей волне и красной зоне говорить пока преждевременно.

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