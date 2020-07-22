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"Меркель взятки не брала": Климкин прокомментировал скандальное заявление Жвании

Бывший министр иностранных дел Украины назвал смешным "разоблачение" Жвании.

22 июля 2020, 16:29
Климкин
Климкин прокомментировал заяление Жвании о взятке / УНИАН

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин опроверг заявление Давида Жвании о том, что он участвовал в передаче 5 миллионов евро высокопоставленному еврочиновнику за поддержку Петра Порошенко как кандидата в президенты Украины со стороны Евросоюза.

Об этом Климкин рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Что же там комментировать – по-моему, это довольно смешно. Во-первых, никто в Европе не вмешивается в дела других государств. Вещи такого политического масштаба если и рассматриваются – то рассматриваются на уровне канцлера. Конечно, Меркель никакой взятки не брала, а я никакой взятки не передавал", - сказал бывший министр иностранных дел.

По его словам, сложно представить, чтобы Меркель брала взятки.

"Вы можете представить, что кто-то Меркель передает взятку? Реально такие вещи могут решаться исключительно на таком уровне – если речь идет о Берлине, то я считаю, что это намек на Меркель...Я считаю, что здесь и комментировать не стоит. Я не знаю, это часть внутренней истории или российской истории – спросите господина Жванию, он должен комментировать. Меркель взяток не берет, я взяток не передаю", - добавил Климкин.

Читайте также"Обнуление Путина": Климкин назвал сигналом для России новый статус Украины в НАТОНапомним, ранее бывший парламентарий и соратник Порошенко Давид Жвания заявил, что в 2014 году он вместе с послом Украины в Германии Павлом Климкиным принимал участие в передаче взятки в размере 5 миллионов евро одному из чиновников в ФРГ с целью поддержки кандидатуры Петра Порошенко на пост украинского президента.

Об этом он рассказал в своем видеообращении, опубликованном на Youtube.

Как утверждает Жвания, лично он и Павел Климкин передавали 5 миллионов евро одному из высоких чиновников в Германии. Этой суммы должно было быть достаточно для того, чтобы Евросоюз поддержал кандидатуру Петра Порошенко на президентский пост.

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