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Минфин обнародовал список запретных слов для чиновников

27 апреля 2020, 20:56

В ведомстве советуют, как правильно обсуждать вопрос внешнего долга.

Минфин
Минфин просит использовать лишь официальную информацию / УНИАН

В Министерстве финансов Украины составили рекомендации для чиновников с перечнем слов и фраз, которые нельзя употреблять при публичных коммуникациях относительно госдолга.

Как сказано в документе, в перечне запрещенных слов – "дефолт", "технический дефолт", "реструктуризация", "рецессия" и "репрофайлинг".

Также специалисты Минфина рекомендуют воздерживаться от публичного обсуждения прогнозов, оценок и расчетов по госдолгу, суверенных еврооблигаций и варрантов лицам, официально не уполномоченных комментировать эти вопросы.

"В комментариях на экономические темы рекомендовано использовать лишь официальную информацию, размещенную на официальных информационных ресурсах", – отметило издание.

Кроме прочего, любые комментарии о выпуске суверенных еврооблигаций советуют давать только по согласованию с Минфином, советниками ведомства и юристами. Кроме того, ведомство советует чиновникам никому не рекомендовать покупать государственные ценные бумаги и давать прогнозы по их стоимости.

Читайте также"Они должны были уйти": глава Минфина пояснил увольнение Нефедова и ВерлановаСогласно документу, стоит воздержаться от комментариев относительно любых прогнозов об экономическом и финансовом состоянии Украины. При этом комментарии о госдолге для иностранных и украинских СМИ не должны отличаться, указано в рекомендациях.

В Минфине отметили, что несоблюдение рекомендаций и разглашение информации может привести к серьезным последствиям. В частности, это грозит распродажей инвесторами долговых ценных бумаг, увеличением стоимости заимствований и ухудшением суверенного рейтинга страны.

Напомним, бывший глава Минфина Украины Игорь Уманский рассказал о том, в какую ситуацию угодил Кабмин в переговорах с МВФ о новом транше кредита для Украины от МВФ.

Как ранее сообщалось, 30 марта 2020 года Игорь Уманский был уволен с поста главы Минфина Украины. "За" проголосовали 249 нардепов. Далее, со второго раз на пост главы Минфин был назначен на должность министра финансов Сергея Марченко. "За" проголосовали 256 нардепа.

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