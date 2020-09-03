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"Десятки очагов возгорания": на Луганщине огонь повредил много домов, пострадали военные

3 сентября 2020, 09:02

Пожары в Луганской области уже локализованы.

На Луганщине в ходе тушения пожаров пострадали военные – Луганщина пожар 2020
В Луганской области в ходе тушения пожаров пострадали военные / facebook.com/odalug

Председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что в среду, 2 сентября, в Новоайдарском и Станично-Луганском районах Луганщины зафиксировали 32 очага возгорания, среди населения никто не пострадал.

Пожары локализованы, во время тушения возгораний получили ожоги и госпитализированы двое украинских военных, говорится на странице Луганской ОГА в Facebook.

Гайдай добавил, что в Станице Луганской на ул. Москва-Донбасс огонь повредил 12 нежилых домов, в других селах сгорели три сооружения.

"Сейчас тушение пожаров на территории Станично-Луганского и Новоайдарского районов продолжается…", – добавил глава облгосадминистрации.

На Луганщине в ходе тушения пожаров пострадали военные – Луганщина пожар 2020
В Луганской области в ходе тушения пожаров пострадали военные / facebook.com/odalug

Напомним, в начале июля в Луганской области огонь охватил почти 100 гектаров леса, были жертвы. Позже стало известно, что причиной масштабных лесных пожаров мог стать поджог.

Новости Луганской области Сергей Гайдай пожары
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