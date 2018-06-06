Пожар в Чернобыле: площадь отдельных очагов возгорания снова сократилась

В среду, 6 июня, в Чернобыльской зоне по состоянию на 14 часов площадь отдельных очагов пожара сократилась до около двух гектаров.

Ситуация контролируемая, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Открытого огня нет, наблюдается тление двух очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков", — отметили в ведомстве.

Напомним, в Чернобыльской зоне пожар возник утром 5 июня, сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на лес. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара называют поджог. В ГСЧС сообщали, что 6 июня по состоянию на 12 часов площадь отдельных очагов пожара сократилась до около трех гектаров.