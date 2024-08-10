До конца года можно начать деоккупацию: Романенко сделал 'интересный' прогноз

Инновационные средства очень важны для ВСУ, потому что количественно бороться с большим ресурсом Российской Федерации очень сложно, говорит Романенко.

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Романенко говорит, что до конца года можно начать деоккупацию / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ОК "Запад"

Успех украинских защитников на самых горячих участках фронта зависит от решения двух основных вопросов: поставки современного вооружения, а также наличия необходимого количества подготовленного личного состава. Об этом рассказал основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает FREEДОМ.

"Первое - поставки вооружения, техники и боеприпасов от союзников и от наших предприятий оборонно-промышленного комплекса. Важно, насколько быстрыми будут поставки, насколько широким будет спектр вооружения, особенно с большой долей современных средств", - сказал он.

По его словам, инновационные средства очень важны, потому что количественно бороться с большим ресурсом Российской Федерации очень сложно.

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"Они нас превосходят по основным видам вооружения и по личному составу. Поэтому для нас выход - в инновационном вооружении и высоком уровне подготовки наших сил. Для этого надо призвать [военнослужащих] и подготовить их", - пояснил Романенко.

Он также добавил, что благодаря решению этих вопросов можно выйти на сроки выполнения поставленных задач.

"Если по этим двум направлениям будет все решено, то к осени можно стабилизировать ситуацию, а к концу года говорить о деоккупационных действиях. Тогда и 2025 год просматривается оптимистично. Я не говорю об окончании войны, а говорю о прекращении ведения боевых действий", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщалось, операция в Крынках Херсонской области, которая началась в октябре 2023-го, могла бы стать ключевой в этой войне. Впрочем, в конце июня 2024-го ВСУ отошли из поселка. Об этом заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев говорил, что Силы обороны Украины могут ударить по Крымскому мосту для того, чтобы уничтожить сакральный символ оккупации Россией Крыма, однако это не сможет изменить ход войны.

Кроме того, 6 августа спецназовцы Главного управления разведки Украины осуществили операцию по высадке на Тендровской косе, что в Херсонской области.

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