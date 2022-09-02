"Должно быть желание": Подоляк назвал три условия для старта переговоров с РФ

Зеленский назвал условия для переговоров с Россией / Коллаж УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский перечислил главные вопросы, которые помогут запустить процесс переговоров между Украиной и страной-агрессором.

"Ключевой вопрос заключается в том, существует ли сегодня момент переговоров. Его сегодня не существует, и не существовало долгие годы до этого. Агрессия России началась не вчера, война идет 8 лет. Поэтому должно проявиться желание России решать вопрос не войной и не убийствами. Пока она хочет решать все силой", — заявил Зеленский во время своего выступления на экономическом форуме "Амброзетти".

Три главных аспекта для начала переговоров:

Россия должна остановить попытки захватить украинские территории.

Желание мира - оольшинство стран в Европе поддерживают Украину, но необходимо объединенное желание.

Желание российского общества закончить войну. Россияне должны чувствовать, что виноваты в этой войне, в своем выборе, виноваты в умолчании.

По словам главы государства, россиянам нужно отдавать себе отчет, что нет другой альтернативы той, когда российские войска выйдут из чужой земли.

Переговоры Зеленского и Путина

По данным турецкого офиса CNN Turk, Путин намекнул на готовность к личным переговорам с Зеленским. Об этом он якобы сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи 5 августа.

Как сообщает агентство Bloomberg, Путин намерен лично посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии, на который уже был приглашен украинский лидер. Там якобы может состояться встреча Путина и Зеленского.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября 2022 на индонезийском острове Бали.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский дистанционно участвует в саммитах, однако нельзя исключать его личное прибытие на осенний саммит G20, который состоится в Индонезии. Зеленский может отправиться туда, если на саммит лично прибудет российский диктатор Владимир Путин.

Читайте также: