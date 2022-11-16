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"Дойдут до Лисичанска": РФ уже перебросила войска из Херсона на Донбасс – эксперт

16 ноября 2022, 22:15

Российские оккупанты пытаются усилить своё давление на ВСУ в нескольких "горячих точках".

Войска РФ, Свитан
Российских оккупантов перебросили с Херсона на Донбасс / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

15 тысяч российских оккупантов отступили с правого берега Днепра в Херсонской области, их уже перебросили на Донбасс. Там они пытаются усилить свое давление на украинских защитников. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире Freedom.

Он убеждает, что оккупанты в большей мере пошли в Мариуполь.

"Сейчас в Мариуполе проводят доукомплектование этого корпуса, это 15 тысяч преимущественно ВДВшников, сил морской пехоты, специальных операций и частей главного управления разведки Минобороны РФ. Это боевые штурмовые части, их начинают перебрасывать на восток страны", - сказал эксперт.

Сейчас на фронте существует несколько "горячих точек" - район Угледара, Павловки, Авдеевки, Соледара и Бахмута.

"Павловка – очень мощные бои там идут, задача №1 у этого корпуса, в частности, взять Павловку, выйти на Угледар, купировать наше будущее наступление на Волноваху из-под Угледара и зайти в тыл нашей Марьинской группировки. Сейчас большие бои идут в районе Авдеевки, стоит задача отодвинуть километров на 30 от Донецка линию фронта. И те задачи, которые выполняют ЧВК "Вагнера" в районе Бахмута и Соледара – никто не снял", - сказал Свитан.

На некоторых направлениях украинские военные "выдерживают уже в 2-3 раза большую огневую нагрузку, чем было до выхода этого подразделения на левый берег".

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

Другие новости:

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