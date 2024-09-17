Другие варианты - проигрышные: как должна закончиться война в Украине - Рустамзаде

Рустамзаде рассказал, как должна закончиться война в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Справедливым вариантом окончательного окончания войны в Украине будет вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом на чате на Главреде рассказал военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде.

По его словам, в случае вступления Украины в НАТО нивелируется угроза нового нападения со стороны РФ.

"Территории - это дело компромиссов. Я считаю, что в случае завершения войны путем переговоров первым пунктом должно быть вхождение Украины в НАТО", - указывает он. видео дня

Аналитик подчеркивает, что любой другой вариант, который не предусматривает вступление в Альянс, в средне- и долгосрочной перспективе окажется невыгодным и проигрышным для Украины.

Кто такой Агиль Рустамзаде Агиль Рустамзаде - популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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