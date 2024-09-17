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Другие варианты - проигрышные: как должна закончиться война в Украине - Рустамзаде

Юрий Берендий
17 сентября 2024, 14:20
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Первым пунктом будущих переговоров о завершении войны в Украине должно быть вступление Украины в НАТО, что нивелирует угрозу новой агрессии, отметил аналитик.
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Другие варианты - проигрышные: как должна закончиться война в Украине - Рустамзаде
Рустамзаде рассказал, как должна закончиться война в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Справедливым вариантом окончательного окончания войны в Украине будет вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом на чате на Главреде рассказал военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде.

По его словам, в случае вступления Украины в НАТО нивелируется угроза нового нападения со стороны РФ.

"Территории - это дело компромиссов. Я считаю, что в случае завершения войны путем переговоров первым пунктом должно быть вхождение Украины в НАТО", - указывает он.

видео дня

Аналитик подчеркивает, что любой другой вариант, который не предусматривает вступление в Альянс, в средне- и долгосрочной перспективе окажется невыгодным и проигрышным для Украины.

Кто такой Агиль Рустамзаде

Агиль Рустамзаде - популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана.

В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты накапливают силы для усиления наступательных операций в Харьковской области, отметил командир подразделения TERRA 3 ОШБр Николай Волохов с позывным "Абдулла".

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Пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников сообщил, что 90% территории Часового Яра находится под контролем украинских Сил обороны.

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что Россия стремится увеличить численность своих вооруженных сил как часть долгосрочной стратегии, которая выходит за рамки войны в Украине, с целью масштабных реформ для усиления потенциала армии.

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