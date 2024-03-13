"Души найдут покой среди звезд": в ВСУ сообщили о гибели пилотов - что произошло

Украинские военные сообщили о гибели пилотов из 12 отдельной бригады армейской авиации имени Виктора Павленко.

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Погибшие пилоты служили в 12-й отдельной бригаде армейской авиаци / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

12 марта в бою с русскими оккупантами потеряла двух пилотов, которые служили в 12-й отдельной бригаде армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко. Об этом сообщается на официальном странице воинской части в Facebook.

"Сегодня небо потеряло двух своих сыновей, которые всегда летали высоко и свободно. Пусть их души найдут покой среди звезд, а мы будем помнить их как героев, которые преданно служили своей Украине", - написали военнослужащие. Имен пилотов и обстоятельств их гибели в части называть не стали. Место ее постоянной дислокации ‒ Новый Калинов (Львовская область). Бригада подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск ВСУ.

Тем временем Минобороны страны-агрессора РФ выложило в Сеть кадры атаки на место дислокации украинских вертолетов. Видео снято в высоком качестве российским разведывательным дроном. На видео показали момент атаки кассетными боеприпасами, а затем — прямое попадание в вертолеты Ми-8.

видео дня

Что за вертолет Ми-8? Ми-8 — советский многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро имени Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 - и его модификации - самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире (в общей сложности построено более 17 тысяч экземпляров всех модификаций), сообщает портал "Википедия".

Трагические гибели украинских летчиков

Напомним, ранее В среду, 7 февраля, погиб украинский пилот Владислав Рыков, на счету которого 385 боевых вылетов. Об этом сообщил на своей странице в Instagram побратим погибшего, пилот ВС ВСУ Ростислав Лазаренко.

"Вчера мне вырвали сердце. 07. 02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель — Владислав Рыков", — написал он.

До того в минувшем году на Житомирщине столкнулись 2 самолета и погибли 3 пилота. Среди них был украинский летчик, защищавший Киев в начале полномасштабного вторжения.

Появились подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине. Один из трех погибших пилотов сразу после авиакатастрофы был еще жив, однако спасти его не удалось.

Позднее Мелания Подоляк, девушка одного из погибших пилотр, Андрея "Джуса" Пильщикова опубликовала прощальный пост. Девушка вспомнила о последней встрече с" Джусом", которая произошла, судя по всему, за считанные часы до трагедии.

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