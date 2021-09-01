Эксперт раскрыл, есть ли у Турции планы забрать Крым себе

Россиян беспокоит возросшее турецкое влияние в бассейне Черного моря / Reuters

Турки считают Крым своей расширенной периферией – территорией, которая имеет исторические и культурные отношения с Турцией. Поэтому в той интерпретации внешней политики, которую представляет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, это территория, на которую Турция должна иметь влияние как часть бывшей Османской империи.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илья Куса и добавил, что Москве позиция Анкары, конечно же, не нравится.

При этом, по его мнению, открытых столкновений между Турцией и Россией по этому вопросу не было и не будет, во всяком случае пока Крым находится под контролем РФ.

"Но, однозначно, россиян беспокоит возросшее турецкое влияние в бассейне Черного моря и на Юге Украины – в конце концов, Турция использует Украину как раз для сдерживания некоторых амбиций России в религиозной сфере, политическом и информационном влиянии. Потому между ними очень осторожное соперничество в этом регионе", - отметил Куса.

Читайте такжеЭксперт раскрыл, в чем интерес Турции в украинско-российском конфликтеЭксперт добавил, что Крым для России – чувствительная и принципиальная тема, потому они все время обращают на нее внимание.

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"Пока это соперничество проходит в легких формах, как и нельзя сказать о том, что у Турции есть некие планы забрать Крым себе. Тем не менее, она пытается влиять на полуостров через крымских татар, а Россия пытается этому всячески помешать", - резюмировал эксперт.

Позиция Турции относительно конфликта России и Украины

Официальная Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Россией Крыма и оккупацию Донбасса. Турция не признает оккупированный полуостров российской территорией.

Однако советник Эрдогана Исмаил Сафи утверждал, что Турция готова сотрудничать с Россией в аннексированном Крыму по вопросу социальных нужд крымских татар.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля 2021 года находился с рабочим визитом в Турции.

После переговоров Зеленского с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом была подписана совместная декларация. Президент Турции заявил о неуклонной поддержке независимости и государственного суверенитета Украины.

Эрдоган заявил, что на переговорах с Зеленским подтвердил принципиальное решение Турции не признавать аннексию Крыма.