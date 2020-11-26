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Эксперт спрогнозировал, чем закончится очередной конфликт Украины и Венгрии

26 ноября 2020, 16:11

Венгрия вряд ли станет зеркально отвечать на запрет въезда своему чиновнику, считает Владимир Горбач.

Украина, Венгрия
Между Украиной и Венгрией вновь вспыхнул дипломатический скандал / hvylya.net

Решение украинских властей по запрету въезда уполномоченному венгерского министра иностранных дел Иштвана Грежу вполне обоснованное.

Об этом в комментарии Главреду рассказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

По его мнению, нарушение венгерского чиновника очевидно и неоспоримо как для Будапешта, так и для самого Иштвана Грежу и в дальнейшем со стороны венгерских властей навряд ли последуют какие-либо зеркальные действия.

"Венгрия уже отреагировала вызовом украинского посла в свой МИД для получения объяснений и, я надеюсь, что на этом инцидент будет исчерпан и в дальнейшем ни этот венгерский чиновник, ни его коллеги не станут повторять таких действий. Пока решение Киева принято в отношении одного человека и если отвечать на него зеркально, то, для начала, нужно будет найти какого-то украинского чиновника и еще придумать, каким образом он мог бы вмешиваться во внутренние дела Венгрии, в нынешних условиях невозможно", - объяснил Горбач.

Читайте такжеУкраина и Венгрия приняли решение по конфликту о вмешательстве в выборыПри этом эксперт не исключает, что любые попытки венгерского МИД отомстить, по крайней мере, пока им руководит действующий глава МИД Венгрии Петер Сиярто, возможны.

"Асимметрично венгерские власти могут портить нам настроение еще очень долго и все это будет касаться сотрудничества Украины с НАТО в формате встреч, саммитов, на высшем политическом уровне, ведь саммиты НАТО с участием Украины не происходят более двух лет именно из-за их блокировки Венгрией. Но с изменением администрации Белого дома им и это будет делать сложнее, потому что Джо Байден будет выступать против этого гораздо категоричнее, чем Дональд Трамп", - убежден эксперт.

Напомним, что ранее Венгрия передала украинскому послу Любови Непоп ноту протеста в связи с запретом въезда в Украину уполномоченному венгерского правительства по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью и Закарпатьем Иштвану Греже.

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