Эксперт спрогнозировал, что США потребуют от Украины взамен на "плюшки"

Илия Куса рассказал, какую поддержку Киев может получить от Штатов/ Фото Reuters

Украина - прифронтовая периферийная страна, которая находится на острие сдерживания политических амбиций Российской Федерации в Центрально-Восточной Европе. Поэтому США будут продолжать поддерживать нашу страну. Однако насколько далеко Вашингтон зайдет в своей помощи Киеву, будет зависеть от самой Украины и тех людей, которые принимают решения.

Такое мнение озвучил в комментарии Главреду эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

Он спрогнозировал, какую поддержку Киев может получить от Штатов. По его словам, США наверняка увеличат финансовую помощь по вопросам безопасности. Также скорее всего увеличатся поставки нелетального и летального вооружения в Украину. Кроме того, Украина может ожидать активизации роли Вашингтона в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Однако пока непонятно, в каком именно формате, а также какую цель будет преследовать Украина, если станет затягивать Штаты в нормандский или какой-либо другой формат", - отметил Куса.

Взамен США будут склонять украинскую власть к проведению реформ.

"В первую очередь, от нас будут требовать реформирования судебных органов, продолжения децентрализации, а также эффективной борьбы с олигархатом, по крайней мере, с тем, к которому у США есть претензии", - спрогнозировал эксперт.

По словам Кусы, Вашингтону хотелось бы видеть Украину идеологически близкой, сильной рыночной страной, которую можно использовать для сдерживания России.

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